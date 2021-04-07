Исламабад, , 08:11 — REGNUM В целом Организация Объединенных Наций (ООН) успешным образом справляется с урегулированием конфликтов в мире. Об этом 7 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанской газете The News International.

Как отметил глава МИД РФ, основную ответственность «за поддержание международного мира и безопасности» несет Совет безопасности ООН.

«Несмотря на множащиеся вызовы, ООН в целом успешно справляется со своими обязанностями по урегулированию конфликтов», — добавил он.

Также Лавров уточнил, что в качестве примера он может привести не менее десяти миротворческих операций, который силы ООН проводят по всему миру.

«Даже на фоне трудностей, связанных с пандемией, «голубые каски» продолжают достойно исполнять свой долг», — сказал глава российского МИД.

При этом он указал, что Россия, как страна-основатель ООН и постоянный член Совбеза, выступает в пользу укрепления центральной роли данной организации в делах в мире и добавил, что приоритетом Москвы является «содействие формированию более справедливого и демократичного, многополярного мироустройства».

«Оно должно опираться на Устав ООН, а не на сомнительные концепции наподобие продвигаемого Вашингтоном и его союзниками «порядка, основанного на правилах«», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России готовы содействовать решению противоречий между Пакистаном и Индией по Кашмиру.