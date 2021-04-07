Посёлок Эксперементальный, Оренбургская область, , 08:06 — REGNUM В поселке Экспериментальный жители домов возле старого русла реки Донгуз продолжают жить в страхе, что их дома упадут в обрыв. Берегоукрепительные работы, в которые вложено почти 50 млн рублей, не дали ожидаемого эффекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении ОНФ,

Люди добивались берегоукрепления долгие годы. В 2020 году наконец на мероприятие были выделены деньги — 48,2 млн рублей. Подрядчик должен был поэтапно провести работы в течение 2020−2021 годов. Однако компания уложилась в один этап.

Жители жалуются, что помимо того, что толка нет от дорогого берегоукрепления, так еще и во время работ в конце 2020 года дома ходили ходуном и от вибрации начали трескаться.

«У нас вода как шла здесь ручейками, так и идет. На обрыве вода идет по склону, она пробила новые ограждения, произошло сползание грунта вниз. Нам говорят, что там, внизу, стоит стенка, а нам она чем поможет? Сейчас и щебень новый вниз уйдет. Мы недовольны: почти 50 миллионов рублей потратили, как они сказали, а толку нет», — сказала местная жительница.

Общественники побывали на месте и выявили многочисленные нарушения при проведении мониторинга качества берегоукрепительных работ. Активисты ОНФ констатировали, что проблема обрушения и размывания берега водоема в Оренбургском районе никуда не ушла.

«Побывав на месте, мы увидели, что та ливнёвка, которая должна была оградить дома от талых вод, стоит сухая. А береговые обвалы, скорее всего, были плохо утрамбованы, они скатились вниз под грузом снега и повели насыпь за собой. В рамках гарантийных обязательств подрядчик должен устранить все замечания, которые нами выявлены», — отметила эксперт ОНФ в Оренбургской области Татьяна Савельева. Вместе с тем она обратила внимание и на то, что и местным жителям необходимо отводить воду самостоятельно от своих жилищ, заборов простой уборкой территорий от снега.

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