Москва, , 08:06 — REGNUM Торги на Мосбирже 6 апреля открылись спокойно. Рубль даже в начале дневной сессии укрепился к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти. Ближе к американской сессии рубль резко подешевел по всему рынку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Его ослаблению способствовала новость о том, что Россия начала проводить масштабную проверку боеготовности армии, а на Донбассе готовятся к вооруженному столкновению с Украиной.

Курс доллара повышался до отметки 77,35 руб. Наибольшие потери он понес против единой валюты (91,74 руб.).

Евро подорожал на глобальном валютном рынке к доллару США и британцу на заявлениях Европейского лекарственного регулятора EMA о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca.

Торги по рублевым парам завершились ростом. Российская валюта сильно сдала свои позиции доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 1,15%, до 77,26 руб., евро/рубль — на 1,65%, до 91,73 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 106,75 руб.

Сегодня, 7 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $63 за баррель. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по рублю. Пара доллар/рубль снизилась до 77,22 руб, евро/рубль — до 91,65 руб.

В центре внимания участников рынка остается растущая напряженность вокруг событий на Украине. Если конфликт Украина — Россия получит продолжение, то позиции рубля сильно ухудшится. Спекулянты начнут его агрессивно продавать не обращая внимания на нефтяной рынок.

После пробоя уровня 76,55 руб. продавцы рубля настроились на движение к ноябрьскому минимуму 80,95 руб. от 2 ноября 2020 года. Чтобы давление с рубля спало цене нужно вернуться под уровень 75,20 руб.

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