Уфа, , 08:09 — REGNUM Имущество на сумму свыше 44 млн рублей, которое было куплено на неподтвержденные доходы, выявили у экс-госавтоинспектора в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что экс-руководитель межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД РФ по Башкирии купил в г. Уфе одну квартиру, три офисных помещения, общая площадь которых составила свыше 700 кв. метров, два автомобиля, дом за городом с земельным участком. При этом экс-полицейский не смог подтвердить доходы, на которые он приобрел это имущество.

«Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были оформлены на близких родственников, которые также не обладали такими финансовыми возможностями», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мужчину уволили из органов МВД. Сотрудники прокуратуры передали в суд иск об обращении имущества в доход государства. В суд также передано заявление о наложении ареста на это имущество.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Куюргазинского района Башкирии потребовала уволить главу администрации этого муниципалитета в связи с утратой доверия.