7 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Александр Комаров, , 10:30 — REGNUM В Свердловской области разгорается скандал вокруг обеспечения ветерана труда благоустроенным жильём. Виктор Слюсарев уже почти 60 лет живёт в доме 1914 года постройки. А с конца 1970-х он борется за то, чтобы переехать в другое, более новое жильё. В ситуацию вмешались прокуратура, Следственный комитет и омбудсмен. Подробности в материале ИА REGNUM.

Цитата из видео Уральский ветеран добивается, чтобы его дом признали аварийным Obltv.ru

На сайте «Музейный комплекс «Дорога памяти» есть информация и о нём. Виктор Петрович Слюсарев родился 19 октября 1925 года в Ростовской области. В годы войны он был партизаном на территории Украинской ССР. Сейчас у него другой фронт. О проблеме широко стало известно в конце марта. Информация появилась в социальных сетях. Согласно ей, 96-летний ветеран и его супруга хотят переехать из старого дома. В нём им живётся, мягко сказать, некомфортно. Зимой пришлось ходить в валенках, потому что стены не держат тепла. На отопление за зиму было потрачено четыре машины дров.

Слюсарев Виктор Петрович 1418museum.ru

Ситуацию, в которой оказался ветеран, обсуждают в соцсетях. В основном люди на его стороне и считают, что ему нужно предоставить благоустроенное жильё.

«Ужас! Как так можно относиться к ветеранам», — негодует Константин П.

В администрации города Новая Ляля со своей стороны заявляют, что этот дом не является аварийным, а значит, переселять пожилую пару нет оснований. Кроме того, по действующему законодательству право на единовременную денежную выплату из федерального бюджета именно на жильё имеют только участники боевых действий. Виктор Слюсарев официально таковым не является.

При этом чиновники отмечают, что находятся с ветераном на постоянной связи. Также они приводят список тех благ, получателем которых он является. Это и компенсация расходов на оплату ЖКХ, и выплаты ко Дню Победы, и ежемесячное пособие на проезд, и даже социальное пособие для реабилитированных.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В самое ближайшее время специалисты дополнительно навестят Виктора Петровича, чтобы уточнить, какое содействие ему может быть оказано дополнительно, в том числе в части сезонной помощи с отоплением его дома», — заверили представители мэрии.

Прокуратура начала проверку после публикаций о ветеране и выяснила, что супругам несколько раз, в 2006, 2009, 2016, 2018 и 2019 годах, были предложены благоустроенные квартиры в муниципальном Доме ветеранов. Это пятиэтажное благоустроенное здание, в котором части квартир присвоен статус специализированного фонда. Заявитель отказался от предоставленных квартир, однако продолжает стоять в очереди на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда. Сам он в интервью журналистам заявил, что жильё было предложено на верхних этажах, а здоровье уже не позволяет высоко подниматься по лестницам.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Жилищным вопросом Слюсарева также заинтересовались свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и Следственный комитет. В случае выявления фактов нарушения законодательства будут приняты соответствующие меры. В интервью журналистам регионального телеканала ОТВ Мерзлякова выразила уверенность в том, что дом в любом случае расселят. Вопрос в том, доживут ли ветеран и его супруга до этого светлого дня.

А тем временем обсуждения в соцсетях продолжаются. «Какой позор чиновникам! Только после освещения материала в СМИ — зашевелились! Да чтоб вам также жилось на пенсии», — возмущённо пишет Александра К.

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