Джакарта, , 08:04 — REGNUM Глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо заявил, что жертвами наводнения и оползней, произошедших в провинциях Восточная Нуса-Тенгара и Западная Нуса-Тенгара, стали 119 человек, сообщает Antara.

«117 человек погибли и 76 человек пропали без вести в провинции Восточная Нуса-Тенггара. Между тем в Биме, Западная Нуса-Тенггара погибли два человека. Таким образом, всего 119 человек», — заявил Дони Монардо в ходе пресс-конференции.

По его словам, поиск пострадавших по-прежнему затруднен, поскольку тяжелое оборудование не может быть отправлено в пострадавшие районы.

Дони Монардо также заявил, что направил шесть вертолетов в районы, до которых нельзя добраться наземным или морским транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования жертвам стихийных бедствий в провинции Восточная Нуса-Тенгара.