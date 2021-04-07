Канберра, , 08:00 — REGNUM Австралия рассчитывает на экспорт 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca даже после того, как Евросоюз заблокировал поставки, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Об этом 6 апреля сообщает агентство Reuters.

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«Если позиция Европейского союза заключается в том, что там будут счастливы после получения экспортных лицензий, и после этого 3,8 миллиона доз поступят в Австралию, то мы поощрим их сделать это», — сказал глава австралийского правительства.

Моррисон заверил, что первый миллион доз вакцины будет направлен в Папуа-Новую Гвинею, где из-за распространения коронавируса разразился гуманитарный кризис.

Ранее Евросоюз заблокировал поставки вакцины AstraZeneca в Австралию несмотря на то, что кампания по вакцинации в этой стране отстаёт от первоначального графика на 83%.

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