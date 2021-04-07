Кабул, , 08:01 — REGNUM В результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военный лагерь в афганской провинции Тахар погибли не менее шести сотрудников сил безопасности. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах 7 апреля сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что во время ночного боя бойцы силовых подразделений смогли уничтожить восемь боевиков. О других подробностях не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее двух человек погибли в результате взрыва в городе Джелалабаде на востоке Афганистана. Ранения получили шесть человек.

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