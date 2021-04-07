Чебоксары, 7 апреля, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Чебоксарах налоговая служба подала иск в отношении завода ткацких машин, требуя признать его банкротом. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Иск подало УФНС по республике, ответчиком является ООО «Завод ткацких машин». Ведомство просит суд признать общество банкротом, указав исковые требования в размере 11 288 781 рубля 74 копейки.

Заявление зарегистрировано в суде 6 апреля. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

Решением Арбитражного суда Чувашии в апреле 2019 года в отношении общества была открыта процедура конкурсного производства ликвидируемого должника, в декабре 2020 года производство было прекращено в связи с погашением задолженности.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Завод ткацких машин» зарегистрировано в Чебоксарах в декабре 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2017 года было открыто конкурсное производство в отношении ООО «Завод ткацких запчастей», зарегистрированного в 2015 году.