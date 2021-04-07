Избежавший банкротства чебоксарский завод получил новый иск
Чебоксары, 7 апреля, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Чебоксарах налоговая служба подала иск в отношении завода ткацких машин, требуя признать его банкротом. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Иск подало УФНС по республике, ответчиком является ООО «Завод ткацких машин». Ведомство просит суд признать общество банкротом, указав исковые требования в размере 11 288 781 рубля 74 копейки.
Заявление зарегистрировано в суде 6 апреля. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.
Решением Арбитражного суда Чувашии в апреле 2019 года в отношении общества была открыта процедура конкурсного производства ликвидируемого должника, в декабре 2020 года производство было прекращено в связи с погашением задолженности.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Завод ткацких машин» зарегистрировано в Чебоксарах в декабре 2015 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2017 года было открыто конкурсное производство в отношении ООО «Завод ткацких запчастей», зарегистрированного в 2015 году.