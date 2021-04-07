Чита, , 07:52 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 7 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 468 человек, причём 51 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 39 942 пациента (+77 за последние сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 801 человек (за последние сутки новых смертей не зарегистрировано).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 55 (+4 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 21 (+3 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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