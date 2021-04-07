Нью-Дели, , 07:52 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 115 736 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Отмечается, что уже второй раз за прошедшую неделю на индийской территории выявляют более 100 тыс. инфицированных за одни сутки. В предыдущий раз, 5 апреля, в Индии подтвердили 103 558 случаев заражения SARS-CoV-2. При этом последнюю неделю в Индии наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19.

Всего с начала пандемии на индийской территории выявили более 12,5 млн носителей коронавируса нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли более 165 тыс. человек.