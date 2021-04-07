Горно-Алтайск, , 07:50 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства Горно-Алтайска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в ноябре 2020 года должностные лица заключили контракт с фирмой на очистку водоотводных кюветов в городе. Сумма контракты превысила 2,7 млн рублей. Позже чиновники приняли работы, несмотря на ряд фактически недоделок.

«В связи с чем муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» причинен крупный материальный ущерб на сумму более 1,5 млн рублей», — добавили в ведомстве.

В рамках расследования следователи намерены установить все фактические обстоятельства ненадлежащего исполнения сотрудниками управления возложенных на них обязанностей.