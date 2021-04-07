Магадан, , 07:58 — REGNUM На всей территории Магаданской области 7 апреля введён запрет на продажу алкоголя, согласно принятому региональному закону в 2020 году, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Читайте также: Колымчане выступили против запрета продажи алкоголя в многоэтажных домах

На Колыме принят закон об ограничении продажи алкоголя в определенные праздничные дни: в День российского студенчества, 7 апреля — Всемирный день здоровья, в Международный день защиты детей, День молодёжи (27 июня), День знаний.

При этом идёт обсуждение о внесении в запрет ещё двух дат: Рождество Христово и Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Магаданской области отложили реализацию проекта о полном запрете продажи алкоголя в магазинах, находящихся в многоквартирных домах — документ отклонен.