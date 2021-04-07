Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Американская администрация не планирует внедрять обязательные паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции для жителей США. Об этом 6 апреля на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По ее словам, власти страны также не поддержат подобную инициативу и в будущем. Кроме того, Псаки отметила, что в США не будет единой информационной базы по всем привившимся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта издание The Washington Post написало от том, что Белый дом совместно с рядом американских компаний работает над введением в стране сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции.

5 апреля главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что правительство США вряд ли займется внедрением проекта паспортов вакцинации. По его словам, такие шаги в стране могут предпринять частные компании.

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