Оренбург, , 07:42 — REGNUM В Оренбургской области пришлось перенести заседание Законодательного собрания. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в расписание областных депутатов внесла свои коррективы федеральная повестка.

Президент Владимир Путин 21 апреля выступит с посланием Федеральному собранию. По традиции на мероприятии присутствуют депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, руководители федеральных и региональных органов власти. В их числе председатель Заксобрания Оренбуржья Сергей Грачёв.

Заседание Законодательного собрания изначально планировалось провести 21 апреля. Впоследствии принято решение о переносе сбора депутатов на 23 апреля.