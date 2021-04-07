Москва, , 07:51 — REGNUM Двенадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, 145 тонн гуманитарного груза. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов 12-я российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз — Кельбаджар и обеспечила доставку 145 тонн груза в Кельбаджарский район», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе доставленного груза — продовольствие, строительные материалы и оборудование для восстановления систем электроснабжения.

До ноября 2020 года Кельбаджарский район входил в так называемый «пояс безопасности Нагорного Карабаха», находившийся за пределами официально заявленной территории НКР, но контролируемый армией самопровозглашённой республики.

В настоящее время российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Всего двенадцатью автомобильными колоннами было перевезено более 2100 тонн грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставили в населённый пункт Тагавард Мартунинского района гуманитарную помощь, переданную российскими благотворительными фондами и общественными организациями.

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