Иркутск, , 07:38 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2175 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 7 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 62 903 человека (+164 за последние сутки).

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Госпитализированы 1348 пациентов (-39 за последние сутки). Выздоровели 60 939 пациентов (+195 за последние сутки). Ещё 266 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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