Вена, , 07:35 — REGNUM Отменить все незаконные санкции против Ирана призвал Соединенные Штаты посол Китая при ООН и других международных организациях в Вене Ван Цюнь. Об этом 7 апреля сообщил телеканал CGTN.

Своё заявление посол сделал после заседания Совместной комиссии по иранской ядерной сделке, в которой принимали участие высокопоставленные дипломаты из Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана.

Ван Цюнь отметил, что первопричиной политической заморозки по соглашению стал отказ США от сделки и наращивание давления на Иран. Таким образом, подчеркнул дипломат, сначала в Вашингтоне должны отменить все незаконные санкции против Тегерана, а иранская сторона на этой основе возобновить полное соблюдение ядерной сделки.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке будет иметь практическое значение для восстановления соглашения.

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