Барнаул, , 07:35 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 7 апреля от коронавируса привились 111 141 человек (+3967 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 38 927 человек (+2756 за последние сутки) получил первую прививку и 72 214 человека полностью привиты (+1211 за последние сутки).

Всего в регион поступило уже 143 517 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак». Это на 7800 комплектов больше, чем по состоянию на 6 апреля.

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