Оренбург, , 07:34 — REGNUM В Оренбургской области начался паводок. На 6 апреля потопленными оказались три моста, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Под водой находятся низководные мосты в Бузулукском, Илекском и Новоорском районах. Все подтопленные инженерные сооружения закрыты для движения.

Кроме того, на территории региона имеются переливы талых вод через проезжую часть автомобильных дорог Адамовка — Брацлавка, Дмитровский — Филипповка, подъезд к селу Нижнеозерное и подъезд к селу Степное. Во всех случаях есть пути объезда.

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