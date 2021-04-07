Якутск, , 07:41 — REGNUM В Якутии Арктический центр культуры и эпоса за 18 млрд рублей строят без разрешительных документов, пишет News.Ykt.Ru.

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Строительные работы на пустыре возле Сайсарского моста начались весной 2020 года. Как выяснилось, все это время разрешения на строительство не было. Его и сейчас нет.

Построить центр планируется к концу 2023 года. На данный момент стоимость проекта — 18,5 млрд рублей. Изначально предполагалось, что в культурном кластере поселяться филармония, центр по изучению эпического наследия народов Севера, Театр Олонхо и Саха театр.

Центр строится в рамках государственно-частного партнерства: инвестор ООО «ПФ «ВИС» строит за свой счёт, а республика рассчитывается с ним по частям в рассрочку до 2030 года. Ранее глава Якутии Айсен Николаев заверял, что удастся добиться федерального софинансирования.

«На сайте единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства информация о наличии разрешительных документов у Арктического центра не находится — ни по кадастровому номеру земельного участка, ни по наименованию», — пишет издание.

В управлении государственного строительного надзора Якутска сообщили, что уведомление о начале работ по строительству Арктического центра в их адрес не поступало.

До начала проектирования застройщик должен получить градостроительный план земельного участка, выполнить работы по изысканию. По результатам инженерных изысканий и в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, выполняется проектная документация. Проектная документация данного объекта также подлежит экспертизе.

А стройка кипит уже во всю.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь кластера в Якутии, который будет создан в условиях вечной мерзлоты, составит 32 тыс. кв. м, в том числе прилегающая территория набережной озера Сайсары.