Петропавловск-Камчатский, , 07:30 — REGNUM На Камчатке государственный портовый контроль запретил судну «Порт Мэй» (судовладелец южно-сахалинская компания ООО «ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ») выходить в рейс до полной выплаты заработной платы всему экипажу. Моряки написали коллективное обращение председателю Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николаю Суханову, в котором рассказали ужасающие подробности своей работы на судне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации.

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Задолженность по зарплате морякам составляет на сегодняшний день 1,85 млн рублей. Ранее долг превышал 3,7 млн рублей. Работодатель перечислил 1,9 млн рублей после наложения запрета судну выходить в рейс.

Моряки сообщили, что на судне заканчиваются запасы еды и топлива, а работодатель оказывает давление на коллектив и пытается всячески вывести борт в рейс, несмотря на имеющийся долг по заработной плате.

Экипаж рассказал, что владелец судна Иван Пивнев принудил их к неоплачиваемому труду — под угрозой увольнения моряки сами выгружали и загружали груз, им за это обещали заплатить в общей сложности 600 тыс. рублей. В этот период времени некоторые члены экипажа работали по 12 часов в сутки. Расчёта за выполненные работы моряки не получили.

Также стало известно, что родственник судовладельца проник на борт и пытался заставить старшего помощника и второго помощника отстранить капитана от управления судна и выйти самостоятельно в рейс.

«Кроме того, по словам членов экипажа, в ход идут запугивание, прямые угрозы причинения вреда здоровью, вымогание денег за простой судна с 4 марта, когда его задержал государственный портовый контроль», — уточнили в ДВРО РПСМ.

По словам капитана, судовладелец заставлял его выйти в рейс несмотря на запрет и без оформления разрешающих документов.

Судно должно было доставить груз в порт Находка, на сегодняшний день имеющихся запасов еды, топлива и пресной воды для перехода не хватит.

Отметим, что ДВРО РПСМ уже не в первый раз сталкивается с нарушениями на судах компании ООО «ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ».

«Мы настоятельно рекомендовали членам экипажа «Порт Мэй» ни за что не идти на уговоры судовладельца покинуть порт и оставаться здесь до победного конца, пока вся зарплата не будет выплачена в соответствии с требованием PSC», — сказал Николай Суханов.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец «Порт Мей», сахалинский 30-летний предприниматель Иван Пивнев — фигура скандально известная. Он на протяжении многих лет считает вполне нормальным не платить заработную плату морякам. В 2017 году в отношении Пивнева было возбуждено 20 уголовных дел. Однако сахалинский суд назначил ему штраф в 70 тыс. рублей с рассрочкой платежа, а большинство обманутых им моряков так и не получили своих денег.