Кемерово, , 07:26 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались две женщины 1949 и 1952 года рождения и мужчина 1950 года.

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У всех пациентов болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У двоих также выявлен сахарный диабет. После заражения коронавирусом у больных развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончавшиеся проживали в городах Кемерово, Новокузнецк, а также в Юргинском районе. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в регионе достигло 625.