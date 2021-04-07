Москва, , 07:25 — REGNUM Три варианта решения по ситуации с ключевой ставкой в России рассмотрит в ходе заседания 23 апреля совет директоров Центробанка РФ. Об этом 6 апреля в интервью агентству Reuters сообщил руководитель департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов.

По его словам, ЦБ РФ может оставить ставку неизменной, либо повысить ее на 25 или на 50 базисных пунктов. Тремасов также заявил, что экономика России в первом квартале 2021 года, скорее всего, сократится в годовом выражении.

Вместе с тем представитель регулятора считает, что уже во втором квартале текущего года она вернется к росту.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент РФ Владимир Путин призвал власти российских регионов не предвосхищать решения Банка России по ключевой ставке. Так глава государства ответил на высказывание врио главы Мордовии Артема Здунова, который заявил, что стоимость обслуживания коммерческих кредитов в регионах возрастет, поскольку «будет расти ключевая ставка».

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