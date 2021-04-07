Ульяновск, , 07:25 — REGNUM В Ульяновске вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве двух братьев-предпринимателей, совершённом в 2016 году. Их убили, чтобы устранить бизнес-конкурентов, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Убийство совершено 9 января 2016 года. Жертвами стали братья, которые совместно занимались бизнесом в сфере предоставления ритуальных услуг. Обвинение в преступлении было предъявлено двум ульяновцам, которые, как установило следствие, являлись их бизнес-конкурентами.

По данным правоохранителей, двое фигурантов уголовного дела прибыли на производственную базу по изготовлению надгробных сооружений, где один из них дважды выстрелил из обреза ружья в одного из братьев, а второй нанёс ему проникающие ранения. Следствием установлено, что аналогичные смертельные травмы получил находившийся в цеху другой брат.

В ходе следствия основная доказательная база строилась на основе ольфакторной экспертизы (запаховых следов), которая показала, что в автомобиле убитых и на их одежде обнаружены запаховые следы злоумышленника.

Уголовное дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которая признала мужчин виновными в двойном убийстве, совершённом из корыстных побуждений (п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решением суда им назначено 17 и 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, каждый должен выплатить по 5,5 млн рублей родственникам погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске вынесен обвинительный приговор 45-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве 8 ноября 2020 года двух человек. Правоохранители установили, что он ударил ножом своих знакомых, с которыми распивал спиртное. Ему назначено 17 лет лишения свободы, также с него взыскано в пользу родственников погибших 5 млн рублей.

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