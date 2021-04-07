Оренбург, , 07:24 — REGNUM Правительство Оренбургской области приняло решение передать в концессию здание на проезде Нижний в Оренбурге для создания новой поликлиники. Речь идёт о бывшем здании гостиницы «Баку». Новая поликлиника будет оказывать жителям услуги по программе ОМС, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Это начало большой работы по передаче проблемного объекта. Оренбуржье — первый регион России, где заключается концессия в сфере первичной медико-санитарной помощи. В результате оренбуржцы получат вместо брошенного здания медицинский центр, который работает для людей», — сказал губернатор Денис Паслер.

Сумма инвестиций в объект превысит 167 млн рублей. Общая площадь поликлиники составит 5 399 квадратных метров.

Концессионером станет компания «МИГ Инфраструктура». Она обязана обеспечить гарантированное законодательством право граждан на получение бесплатной медицинской помощи, в том числе оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) медико-санитарной помощи, проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, диспансеризации населения, диагностику и лечение различных заболеваний.

В центре необходимо организовать дополнительную бесплатную медпомощь отдельным категориям граждан, проведение профилактических осмотров и противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию.

Напомним, здание изначально строилось под гостиницу и находится в районе плотной жилой застройки «Малая земля» в Оренбурге. Более семи лет объект пустует.

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