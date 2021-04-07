Пномпень, , 07:24 — REGNUM В Камбодже ввели двухнедельный запрет для жителей страны на перемещения между провинциями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр королевства Сун Хен в официальном обращении.

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По его словам, запрет вступает в силу с 7 апреля. На период 14 дней жителям Камбоджи будет запрещено покидать пределы провинций проживания. Ограничения не затронут грузовые перевозки, поездки чиновников, медработников, военнослужащих и пациентов. Кроме того, в Камбодже на этот срок закрываются туристические объекты.

«Запрет вводится для борьбы с распространением COVID-19 между провинциями», — заявил глава правительства.

Решение о введении ограничений было принято из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По последним данным, в Камбодже с начала пандемии выявили 2824 случая инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в королевстве скончались 22 человека.