Курган, , 07:16 — REGNUM В Курганской области осуждён за взятки бывший начальник ОМВД России по Далматовскому району Андрей Кашин. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Судом и следствием установлено, с 2015 по 2018 годы Андрей Кашин оказывал покровительство бизнесмену, незаконно торговавшему алкоголем и табачными изделиями на территории Далматовского района за взятки в виде стройматериалов и предметов мебели для обустройства своего частного дома.

В 2017 году начальник отдела полиции Далматово организовал премирование ряда подчиненных из фонда денежных средств УМВД России по Курганской области. Полицейские снимали деньги с зарплатных карт и передавали Андрею Кашину часть премий. Полученные деньги начальник тратил по собственному усмотрению.

Уже бывший начальник ОМВД России по Далматовскому району приговорён судом за взятки и превышение должностных полномочий к четырём годам и шести месяцам колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года.