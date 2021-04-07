Кабул, , 07:12 — REGNUM Не менее двух человек погибли в результате взрыва на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News.

По его данным, инцидент произошел в городе Джелалабад. В результате взрыва погибли два человека, включая сотрудника полиции. Также ранения различной степени тяжести получили шесть человек. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Афганистане произошел взрыв в районе Тивере провинции Гор. В результате теракта погиб глава местной районной администрации. Также ранения получили его супруга и двое детей.

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