7 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Из-за дорогостоящего производства говядины и всё более увеличивающегося разрыва в доходах граждан продовольственным рынком в России правят производители всевозможных заменителей. Восстановить молочное и мясное животноводство будет непростой задачей. Интервью ИА REGNUM с алтайским фермером, депутатом Топчихинского райсовета Вячеславом Лаптевым.

Светлана Шаповалова, , 10:32 — REGNUM Упавший до минимума впервые за 10 лет спрос на говядину не вырастет из-за увеличения цен на мясо птицы и свинину. Возникшая ситуация приведёт лишь к снижению уровня потребления всех видов мясной продукции и переходу на более дешёвое продовольствие — картофель, хлеб, бобовые культуры. Некоторые уже из гороха котлеты делают. Об этом алтайский фермер, депутат Топчихинского райсовета Вячеслав Лаптев рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM. Комментируя данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, он обозначил несколько существенных факторов, которые свидетельствуют о нарастающей проблеме продовольственного рынка — разрыве в уровне доходов населения. Если граждане с высоким доходом потребляют куски говядины премиум-класса, то граждане с низким доходом не потребляют это мясо вообще.

Мясо Иван Шилов © ИА REGNUM

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ИА REGNUM: Вячеслав, вы потомственный крестьянин, фермер, сами занимаетесь животноводством. Поясните: что же случилось со спросом на говядину, он действительно рекордно упал?

Россельхозбанк Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Вячеслав Лаптев: Лукавый термин «спрос». Спрос сам по себе никуда не делся, мясо потребителю нужно каждый день. Спрос есть, но он не платежеспособный. Падение продаж говядины не означает обратно пропорциональный рост продаж на мясо птицы или свинины. Люди будут замещать потребление мяса другими продуктами. В первую очередь хлебом, картофелем и бобовыми культурами.

Тот же «Коммерсантъ» в ноябре 2020 года известил о росте продаж хлеба, произошедшем впервые за пять лет. Участники рынка объясняют переориентацию потребителей на более дешевые и сытные продукты снижением доходов: основной рост потребления наблюдается именно в низком ценовом сегменте.

Хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Вы согласны со словами руководителя Центра отраслевой экспертизы Андрея Дальнова, который снижение спроса на говядину связывает с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах?

Сокращение скота в ЛПХ связано с оттоком населения из сельской местности. Да и доля произведенной сельхозпродукции в ЛПХ и КФХ от общего объема колеблется в пределах 10%.

ИА REGNUM: Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что снижение потребления происходит в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, а потребление говядины мясных пород за семь лет выросло в пять раз, до 300 тыс. тонн, премиальных отрубов — в 12 раз, до 30 тыс. тонн. О чем это говорит?

Вячеслав Лаптев: Необходимо обратить внимание на то, что рост продаж на говядину мясных пород, никак не перекрывает падения продаж на говядину в целом. Если говорить о росте потребления в 12 раз премиальных отрубов, то это ещё один штрих, подчеркивающий разрыв в уровне доходов населения.

Если взять децильный коэффициент (10%) от числа населения с самым высоким доходом и самым низким, то мы увидим, что граждане с высоким доходом потребляют куски говядины премиум класса, а граждане с низким доходом не потребляют говядину вообще.

Именно поэтому нужно изучать падение продаж говядины, взяв модальную среднюю, исключив из статистики верхний и нижний децильные коэффициенты. В итоге мы получим объективную ситуацию. А также будет видно, что вкусы у среднестатистического гражданина непритязательны и в гурманы за премиум-куском никто не стремится. Большинство населения устраивает говядина мясо-молочных пород, таких как «симментальская», например. У этой породы вполне приличные показатели по качеству молока и мяса.

Коровы Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

ИА REGNUM: Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев прогнозирует, что говядина будет становиться все более премиальным видом мяса: поголовье молочных коров из-за повышения надоя молока будет сокращаться, а доля мясных пород — расти. А как считаете вы?

Вячеслав Лаптев: Поголовье молочных коров не сокращается из-за повышения надоев молока. Посмотрим внимательно на полки магазинов и увидим вместо молочных — молокосодержащие продукты или продукты с заменителем молочных жиров. Конкурировать за нищего потребителя производителю натуральной продукции с производителем заменителей, невозможно.

Другое дело, что потребление молока и молочных продуктов на душу населения тоже падает. Молока в достатке не производится. Молочному животноводству есть куда расти, но рост возможен с ростом благосостояния граждан.

Молочная продукция в магазине Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Можно согласиться и с тем, что доля мясных пород в животноводстве будет расти, но на это есть другие причины. Молочное животноводство — процесс более трудоемкий и затратный по сравнению с мясным животноводством. Для молочного стада нужны теплые фермы, оборудование и, главное, рабочие руки. Сёла опустели и работать некому.

Мясное животноводство требует меньших затрат на содержание, так как не нужно оборудование, теплые помещения и доярки. Большую часть года всё поголовье находится на пастбище под присмотром нескольких специалистов. Территории пастбищ огорожены электрозабором, так что даже пастухи не требуются. Но, казалось бы, при относительно небольших затратах на содержание мясного стада КРС, цена на мясо этих животных достаточно высокая по объективным причинам. Производственный цикл по выращиванию говядины, вдвое больше, чем по выращиванию свинины.

Телята Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Свиньи при этом размножаются в прогрессии: одна свиноматка в год приносит в среднем двадцать поросят, а корова приносит всего одного теленка в год. Как правило, рожденные телочки идут на воспроизводство стада, и лишь бычки выращиваются на убой. Насытить рынок говядиной — не такая уж лёгкая задача.

ИА REGNUM: Руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов полагает, что по итогам 2021 года произойдёт рост потребления говядины из-за восстановления спроса и открытия сегмента HoReCa. По его мнению, ещё одной причиной может стать всплеск цен на свинину и мясо птицы, в том числе из-за эпидемиологической ситуации в производстве этих видов мяса. Каков ваш прогноз?

Удорожание других видов мяса просто снизит уровень потребления всех видов мяса. Доходы населения не растут, с чего расти покупательной способности?

ИА REGNUM: А что касается роста цен на свинину и птицу в этом году, вы тоже считаете, что это явление крайне редкое и непродолжительное, поэтому не стоит надеяться, что потребители предпочтут более дорогую говядину?

Согласен, рост цен на свинину и птицу происходит редко. Сначала рост цены был обусловлен санкциями, а в этом году — из-за сложившегося дефицита кормов. Вопреки оптимистичной официальной статистике по урожайности зерновых и бобовых культур, цену на корм по сравнению с прошлым годом подняли в два раза.

Цены на свинину Дарья Антонова © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Да, и крестьяне стали резать скот!

Я по деревням мотаюсь и вижу, как люди живут — они себе дешёвую курицу позволить не могут. Неоднократно такое встречал: некоторые уже из гороха котлеты делают, салаты из фасоли едят, покупают субпродукты, к примеру печень, чтобы с фасолью смешать и какой то животный белок получить.

Самый популярный товар в местном супермаркете — обрезанные свиные ребрышки по 170 рублей за кг, на которых мяса практически нет. Но люди огромными пакетами выгребают этот товар, чтобы дома суп варить.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что уровень спроса на говядину в России по итогам 2020 года снизился до 1,94 млн тонн, что является минимальным значением за последние десять лет, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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