Якутск, , 07:31 — REGNUM В Якутске продолжается чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К-1, который стартовал 6 апреля, участвуют 506 спортсменов из 38 команд.

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Чемпионат приурочен к годовщине победы якутянина Александра Иванова — первого чемпиона мира из СССР, а также к 30-летию основания Федерации кикбоксинга России.

Соревнования станут отборочным туром на чемпионат мира в ноябре 2021 года.

«7 апреля якутский кикбоксер Михаил Иванов в весовой категории до 67 кг единогласным решением судей победил мастера спорта РФ Александра Сибуканова из Алтайского края и вышел в четвертьфинал», — пишут в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по кикбоксингу в 2021 году не будет проведён в Москве.