Улан-Удэ, , 07:08 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии, таким образом, достигло 798, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Число подтверждённых случаев заражения, тем временем, составило 36 374 (+43 за сутки). Из них к настоящему времени выздоровели 34 782 человека. На лечении в стационарах остаются 456 пациентов, ещё 338 носителей лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 676 коек, занято — 456, свободно — 220 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,5%», — отметили в оперштабе.