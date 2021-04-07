Ульяновск, , 07:08 — REGNUM В Ульяновской области заражение коронавирусом предварительно выявлено у 87 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным (на вечер 6 апреля), с начала пандемии в регионе официально подтверждён 51 481 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 87.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 8466 человек.

Всего в регионе провели 796 364 лабораторных исследования на SARS-CoV-2 в отношении 761 132 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске снижается заболеваемость ОРВИ, но при этом она остаётся выше среднерегионального уровня на 0,2%, в том числе на 29,3% — в возрастной группе несовершеннолетних среди 15 лет и старше. В Ульяновске показатель заболеваемости почти в 1,4 раза выше среднерегионального уровня.