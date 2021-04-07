Москва, , 07:05 — REGNUM Проверку по поводу обоснованности повышения цен производителями овощей в России проведет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, 6 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

В регуляторе считают, что некоторые организации могли воспользоваться доминирующим положением на рынке или вступить в сговор с целью завышения стоимости своей продукции.

Кроме того, в сообщении также отмечается, что ФАС продолжает проверку производителей курицы и яиц, которая была начата в начале марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минсельхозе РФ заявили, что считают ситуацию на продовольственном рынке России стабильной и не видят предпосылок для резкого роста цен на какие-либо продукты питания.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ вырастет спрос на говядину местного производства – прогноз