Вашингтон, , 07:07 — REGNUM США заявили о полной непричастности к аварии на иранском судне Saviz, на котором в Красном море была взорвана мина. Об этом со ссылкой на официального представителя Пентагона Джессику Макналти 6 апреля сообщает газета The Hill.

Джессика Макналти «Мы можем подтвердить, что никакие силы США не были вовлечены в этот инцидент»

По её словам, США «в курсе сообщений в СМИ» о произошедшем в Красном море. Но в настоящее время она не может предоставить «никакой дополнительной информации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент, произошедший с иранским судном в Красном море, стал результатом взрыва мины, заложенной в его корпусе. По мнению арабских СМИ, мина на судне, которое занималось в регионе многолетними наблюдениями, была установлена израильскими диверсантами.

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