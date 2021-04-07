Ульяновск, , 07:01 — REGNUM В Ульяновске за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась, сохранив превышение уровня эпидемического порога. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

По данным ведомства, с 29 марта по 4 апреля в областной столице ОРВИ заболел 7031 человек, что на 12,68% выше, чем было неделей ранее (с 22 по 28 марта).

В управлении обращают внимание на то, что недельный эпидемический порог был превышен на 0,2%, в том числе на 29,3% — в возрастной группе несовершеннолетних среди 15 лет и старше.

В Ульяновске в целом интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ в расчёте на 10 тыс. населения составил 100,33, что почти в 1,4 раза выше среднерегионального уровня (73,22).

Отметим, что в Ульяновской области в ходе декады здорового образа жизни, который продлится по 10 апреля, в школах прошла профилактическая акция «Здоровей-ка!». Акция направлена на «формирование приверженности школьников к здоровому образу жизни и негативного отношения к вредным привычкам». В ней приняли участие около 6 тыс. школьников.