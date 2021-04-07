Березовский район, Красноярский край, , 06:58 — REGNUM Задержан мужчина, подозреваемый в нападении на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из поселка Зыково Березовского района Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела по факту грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) в отношении ветерана продолжается. 40-летнего подозреваемого — жителя поселка Зыково — задержали 6 апреля по «горячим следам». Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

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По предварительной версии следствия, утром 4 апреля мужчина проник в квартиру к ветерану (дверь была не заперта). Злоумышленник избил пенсионера и забрал у него 20 тысяч рублей, а затем скрылся.

Следствие выходит в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура края поставила на контроль расследование уголовного дела о грабеже и избиении ветерана.

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