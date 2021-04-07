Сараево, , 07:10 — REGNUM За последние 24 часа скончалось 99 человек от последствий коронавируса в Боснии и Герцеговине, и было зарегестрировано 1093 новых заражений коронавирусом. Согласно этим данным, в Боснии и Герцеговине зафиксировано большее смертей от коронавируса, чем суммарно во всех соседних странах. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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Так, например, в Черногории за последние 24 часа было выявлено 290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, и скончалось девять человек.

С начала пандемии на сегодняшний день в общей сложности в Черногории зарегистрировано 93 030 человек, инфицированных коронавирусом, и скончалось 1326 человек. Общее количество активных случаев в настоящее время Черногории составляет 5 192, сообщают черногорские СМИ.

В Сербии 40 человек скончались от последствий коронавируса за последние 24 часа, и зарегистрировано 4 398 новых случаев. В больницах размещено 7 894 человека, среди которых 271 подключены к аппаратам ИВЛ. За тот же период скончалось 40 человек.

За последние 24 часа было зафиксировано 735 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV — 2 и число активных случаев в Хорватии 6 апреля составило 11 028. Скончалось 30 человек.