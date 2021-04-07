Кызыл, , 06:56 — REGNUM В лесах Тувы с 5 апреля в связи со сходом снежного покрова объявлено о начале пожароопасного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

К тушению лесных пожаров в республике готовы более 550 человек и почти 200 единиц техники. В частности, подготовлена парашютно-десантная пожарная служба ГАУ РТ «Авиалесоохрана».

"Работники службы прошли медицинские осмотры, вакцинацию, сдачу зачетов и экзаменов, а также 31 марта этого года прошли воздушную тренировку по спуску с вертолёта МИ-8 с помощью СУ-Р», — отметили в правительстве.

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