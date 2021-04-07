Конакри, , 06:54 — REGNUM В Гвинее за прошедшую неделю было выявлено пять случаев заболевания лихорадкой Эбола, сообщает африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Также от болезни в этой стране скончались три человека. Всего в Африке зарегистрировано 35 случаев заболевания Эболой.

«В Гвинее подтверждено 23 случая заболевания Эболой, из которых 12 привели к смерти пациентов, еще девять человек вылечились», — отметили в центре.

При этом остальные 12 случаев приходятся на Демократическую Республику Конго. Там от лихорадки умерли шесть человек.