Салехард, 7 апреля, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Сенатор от ЯНАО Григорий Ледков переизбран президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Григорий Ледков

Переизбрание состоялось на форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, который проходит с 4 по 8 апреля в Салехарде.

Григорий Ледков известен как инициатор создания реестра коренных малочисленных народов Севера, а также ликвидации законодательного пробела по усыновлению детей северными кочевниками.

Отмечается, что на Ямале проживают более 48 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Более 18 тысяч человек ведут традиционный кочевой образ жизни.