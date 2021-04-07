Исламабад, , 06:49 — REGNUM Решению противоречий между Пакистаном и Индией по Кашмиру готовы содействовать в России, сообщил 7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International.

Он отметил, что разногласия между государствами должны решаться мирным путём, и это относится к другим к конфликтам в любом регионе мира.

«Россия как постоянный член СБ ООН готова этому всемерно содействовать», — сказал глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, новое обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения террористов «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и последующей отменой статьи 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. В Пакистане осудили это решение, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.

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