Киев, , 06:48 — REGNUM Действия Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должны быть «более активными», чтобы продвигаться к реальному урегулированию в Донбассе. Об этом 6 апреля заявил в интервью газете Liberation министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он полагает, что дополнительные усилия будут способствовать изменению ситуации.

«Для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», — считает глава украинского МИД.

Вместе с тем Кулеба отметил, что Второе минское соглашение и «нормандский формат» были эффективны и использование последнего достаточно для нормализации обстановки.

«Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Дмитрий Кулеба в разговоре с председателем ОБСЕ Анн Линде призвал нужно направить России «дипломатические сигналы», чтобы демотивировать РФ от «дальнейших деструктивных шагов».

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