Екатеринбург, , 06:46 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура ведёт проверку после гибели рабочего под завалами гипса. Проверяется соблюдение техники безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Рабочий 1964 года рождения погиб 3 апреля на заводе гипсовых изделий «Гифаз». Его тело было обнаружено в бункере силосного типа для обработки гипса при высоких температурах. Моторист транспортной ленты получил смертельные повреждения.

Также проверки начали СКР и полиция. По предварительным данным, рабочий задохнулся.

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