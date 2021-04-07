Сараево, , 06:50 — REGNUM Председатель совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия 6 апреля в рамках очередной весенней сессии по видеосвязи побеседовал с представителями Международного валютного фонда о реализуемых мероприятиях и возможностях заключения нового соглашения с этой международной финансовой организацией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В ходе встречи Тегельтия подчеркнул важность сотрудничества с МВФ в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также реализации политики, согласованной с мерами конкретной программы реформ.

По этому случаю Тегельтия отметил, что в настоящее время ресурсы всех уровней власти Боснии и Герцеговины сосредоточены на поддержке сектора здравоохранения для защиты жизни и здоровья людей.

В этом контексте он выразил надежду на то, что Международный валютный фонд активно поддержит страны, которые сталкиваются с высокими расходами в сфере здравоохранения, а также реальном секторе.