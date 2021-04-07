Любляна, , 06:39 — REGNUM В Словении в ходе третьей волны пандемии быстро растет число госпитализированных с тяжелыми заболеваниями, поэтому администрация больниц поручила увеличить пропускную способность в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 6 апреля.

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Больницы должны обеспечить еще 179 кроватей в отделениях интенсивной терапии к концу недели, заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклакар при посещении клинического центра университета Любляны, крупнейшей больницы в округе.

В данном центре в настоящее время 145 пациентов находятся в коронавирусных отделениях, 43 из которых направлены в отделения интенсивной терапии, все из которых нуждаются в подключении к аппарату ИВЛ, так как их состояние — критичное и их жизни находятся под угрозой.

По словам инфектолога Люблинского клинического центра Татьяны Лейко Зупанц, в ходе третьей волны пандемии они чаще, чем во второй направляют в больницы более молодых пациентов (около 60 лет, что на 10 лет меньше, чем в среднем в ходе второй волны). Самому пожилому пациенту в настоящее время — 96 лет, а младшему — 31 год, добавила она.