Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Вооружённые силы США не готовы отказаться от использования противопехотных мин при ведении боевых действий обычными вооружениями. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона Майка Говарда 6 апреля сообщает газета The New York Times.

По словам Говарда, противопехотные мины считаются в армии США «жизненно важным инструментом в боевых действиях с применением обычных видов вооружений», от которого невозможно «с должной ответственностью отказаться». Их применение особенно важно, когда военные «сталкиваются со значимыми и потенциально подавляющими силами противника на ранних этапах боевых действий».

Напомним, что президента США Джо Байден в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении пересмотреть отмену ограничений на применение противопехотных мин.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года президент США Дональд Трамп снял ранее существовавший запрет на использование американскими военными противопехотных мин за пределами Корейского полуострова.

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