Якутск, , 06:39 — REGNUM В Якутию уже поступило с начала массовой вакцинации от коронавируса 102 712 доз вакцины, в том числе вакцины «Спутник V» — 101 512 доз, препарата «ЭпиВакКорона» — 1200 доз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Первый компонент прививки ввели 63 255 человек, второй — 53 350 жителей Якутии.

Утвержден план вакцинации на 2021 год, с учётом охвата 60% взрослого населения республики — 378 000 человек. Потребность в вакцине — 275 888 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ведётся постоянный мониторинг новых штаммов коронавируса, сообщил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.