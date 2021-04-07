Челябинск, , 06:33 — REGNUM Челябинская область в 2021 году всего рассчитывает получить 150 медицинских автомобилей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Чиновник отметил, что в 2019 году автотранспорт для нужд здравоохранения был обновлён почти на 100 единиц, а в 2020-м — на 135. В 2021-м по программе первичного звена регион должен получить 94 автомобиля неотложной помощи и 56 для службы скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее регион уже получил 60 новых автомашин для медучреждений. Таким образом, осталось ещё 90.

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