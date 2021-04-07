Красноярск, 7 апреля 2021, 06:32 — REGNUM В арбитраж Красноярского края поступил многомиллионный иск к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Претензии компании из Санкт-Петербурга пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.
Истцом в деле выступает ООО «РРС-Балтика», работающее в сфере оптовой торговли компьютерами и периферийными устройствами к ним. Иск на сумму 57,6 млн рублей был подн 5 апреля 2021 года.
В марте 2021 года эта же компания обратилась к «Норникелю» с иском «о взыскании задолженности по договору
Напомним, ранее компания из дивизиона «Норникеля» проиграла Росприроднадзору судебный спор на сумму более 146 млрд рублей за вред, причиненный природе при разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Ущерб на сегодня выплачен.
Для справки: по итогам 2020 года президент «Норникеля» Владимир Потанин занял первое место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020». Его состояние оценили в $19 700 млн.