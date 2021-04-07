Красноярск, , 06:32 — REGNUM В арбитраж Красноярского края поступил многомиллионный иск к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Претензии компании из Санкт-Петербурга пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Истцом в деле выступает ООО «РРС-Балтика», работающее в сфере оптовой торговли компьютерами и периферийными устройствами к ним. Иск на сумму 57,6 млн рублей был подн 5 апреля 2021 года.

В марте 2021 года эта же компания обратилась к «Норникелю» с иском «о взыскании задолженности по договору от 04.02.2020 No 88−309/2020 в размере 11 520 000 рублей, судебных расходов по оплате юридических услуг в сумме 70 000 рублей». Дело рассмотрят 29 апреля 2021 года.

Напомним, ранее компания из дивизиона «Норникеля» проиграла Росприроднадзору судебный спор на сумму более 146 млрд рублей за вред, причиненный природе при разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Ущерб на сегодня выплачен.